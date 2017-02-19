Musul'un batısı için operasyon başlatıldı

Irak Başbakanı Haydar el Abadi, Musul'un batısını DEAŞ'tan temizlemek için operasyon başlatıldığını duyurdu.
Irak Başbakanı Haydar el Abadi, Musul'un batısını DEAŞ'tan temizlemek için operasyon başlatıldığını duyurdu. Irak hükümetine bağlı güçler, Musul'un batısı için operasyon başlattı. Operasyonun başladığını Irak Başbakanı Haydar el Abadi duyurdu. Abadi açıklamasında, "Operasyondaki yeni safhayı başlatıyoruz. Musul'un batısını özgürleştirmek için Ninova'ya geliyoruz. Güçlerimiz, vatandaşlarımızı DEAŞ'tan kurtarmaya başlıyor" dedi. Abadi, 17 Ekim'de Musul'u kurtarma operasyonunun başladığını, 24 Ocak itibariyle de kentin doğusunun DEAŞ'tan temizlendiğini duyurmuştu.
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