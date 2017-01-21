Musul operasyonunda yeni gelişme

Irak Ordusu, Musul'da bazı mahalleleri ele geçirdi.
Irak Ordusu, Musul'da bazı mahalleleri ele geçirdi. Irak hava kuvvetleri, Musul'daki DEAŞ hedeflerini bombalamaya devam ediyor. Musuldaki Askeri Operasyonların Komutanı Abdul Emir Yarullah, Musul'un kuzeyinde ticaret merkezi olan bazı mahalleleri DEAŞ'tan aldıklarını ve binaların üzerine Irak bayrağı diktiklerini açıkladı. Haşdi Şabi'ye bağlı Cihat Tugayı militanları ise Telafer yakınlarında Raşidiye Mahallesinden Fırat'ın diğer tarafına kaçmaya çalışan 20 kadar DEAŞ'lı militanı öldürdüklerini, 4 askeri aracı tahrip ettiklerini, 3 araca da el koyduklarını söyledi.
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