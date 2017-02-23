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Musul Havalimanı ele geçirildi!
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Musul Havalimanı ele geçirildi!

Kentin batı yakasını IŞİD'in elinden almak için operasyon başlatan Irak ordusu, Musul havalimanına IŞİD güçlerinden geri aldı.

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'un batı yakasını IŞİD'den temizlemek için Pazar günü başlatılan yeni operasyonda çok önemli bir adım atıldı. Hayati konumdaki Musul Uluslararası Havalimanı'na başlatılan taarruzda federal polis güçlerinin havalimanına girdiği bildiriliyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, polisin havalimanındaki pisti de kontrol altına aldığını aktarıyor. Terör örgütü, Haziran 2014'ten bu yana elinde tuttuğu havalimanında hava indirmelerini engellemek için pistleri beton bloklarla aylar önce kapatmıştı.Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'un batı yakasını IŞİD'den temizlemek için Pazar günü başlatılan yeni operasyonda çok önemli bir adım atıldı. Devlet televizyonu, Ordu birliklerinin Musul Uluslararası Havalimanı'na taarruz başlattığını duyurdu.

Güney cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı. Şiddetli çatışma yaşanan bölgede askerlerle havalimanı arasındaki birkaç yüz metre de bu sabah aşıldı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Operasyonla ilgili bilgileri veren Savaş Medya Ağı, "Irak ordusuna bağlı zırhlı birlikler ve federal polis güçlerinin katılımıyla batı yakasının güneyinde yer alan Musul Havalimanı'nın geri alınması için geniş çaplı operasyon başlatıldı" açıklamasını yaptı.

Operasyona savaş uçakları da destek veriyor.

Terör örgütü, Haziran 2014'ten bu yana elinde tuttuğu havalimanında hava indirmelerini engellemek için pistleri beton bloklarla kapatmıştı.

BATI CEPHESİNDEN İLK SALDIRI

Batı cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu, dün ilk kez Musul'a doğru taarruz başlattı. Bağdat yönetiminin Türkmenlerin yaşadığı Telafer ilçesine girmesine izin vermediği grup, ilçe çevresindeki köyleri hedef alıyor.

Terör örgütü, ilerlemeyi önlemek için keskin nişancılarıyla direnmeye çalışıyor, bölgeye yerleştirdiği ağır silahları kullanıyor. Irak ordusuna ait savaş uçakları, Telafer çevresindeki IŞİD mevzilerini bombalıyor.

Terör örgütünün 'Ebu İbrahim' kod adlı sözde Telafer valisi de, Irak savaş uçaklarının bombardımanında öldürüldü.

TOPRAKLARININ DÖRTTE BİRİNİ KAYBETTİ

Musul, terör örgütü IŞİD'in elinde tuttuğu en büyük kent. IŞİD, şu anda Musul'un yanı sıra El Bab ve Rakka'da da kuşatma altında tutuluyor. Türk özel kuvvetlerinin kent içerisinde ilerlediği El Bab'ın düşmesi an meselesi.

IŞİD, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. Irak'ta Felluce, Libya'da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, El Bab ve Musul'u da kaybetmesi halinde Rakka'ya sıkışacak.

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