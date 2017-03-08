Musul'dan sivillerin kaçışı sürüyor

Musul'un batısının terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması için başlatılan operasyon devam ederken, sivillerin bölgeden kaçışı sürüyor.

Musul'un batısının terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması için başlatılan operasyon devam ederken, sivillerin bölgeden kaçışı sürüyor.

Irak güçleri, Musul'un batısını terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmak için başlatılan operasyonda ilerleme kaydediyor. Irak güçleri ile DEAŞ militanları arasında süren çatışmalar nedeniyle binlerce kişi evlerini terk ediyor. Çatışmalardan kaçanlar, kentin güneyindeki Hamam el Alil bölgesinde bir araya geldi. Bölgede Irak güçlerinden yardım bekleyen vatandaşlar, açlıktan ve susuzluktan ölmek üzere olduklarını ifade etti. Günlerdir çay bile içemediklerini söyleyen halk, evlerinin yıkıldığını, kimilerinin bombardımanda hayatını kaybettiğini, kimilerinin de açlıktan öldüğünü dile getirdi. DEAŞ'ın elinden kurtulan aileler, Irak güçlerinden hastalarının da tedavi edilmelerini istediler.

(Nahed Shekhan Mutlaq Al Zaidi / İHA)