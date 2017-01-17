17.01.2017 11:00 Musul'da yoğun çatışma

Irak'ın Musul kentini terör örgütü DEAŞ'tan temizlemek için başlatılan operasyon devam ederken, kentte askerler ile teröristler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Irak'ın Musul kentini terör örgütü DEAŞ'tan temizlemek için başlatılan operasyon devam ederken, kentte askerler ile teröristler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Musul'un DEAŞ'tan temizlenmesi amacıyla başlatılan Musul operasyonu yoğun çatışmalarla sürüyor. Musul'un güneydoğusunda bulunan 112 ve Sümer Mahallesinde Irak ordusu ile terör örgütü DEAŞ militanları arasında yoğun çatışma yaşanıyor. Iraklı askerler, Dicle nehrinin sağ tarafından nehrin sol tarafında bulunan 112 Mahallesine sızan DEAŞ'lı militanlar ile çatıştı. Yaşanan yoğun çatışmalar nedeniyle bölge halkı da evlerini terk ederken, acil müdahale ekipleri de tek tek evleri kontrol ederek saklanan DEAŞ militanlarını aradı. Çatışma esnasında çok sayıda DEAŞ militanı öldürüldü. Operasyona katılan Iraklı asker, militanları her yerde öldüreceklerini ifade etti.



