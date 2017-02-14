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Musul'da etnik temizlik tehdidi!
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Musul'da etnik temizlik tehdidi!

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutası altındaki Hristiyan Araplar, Musul'da Sünni Arapları etnik temizlikle tehdit etti.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Irak'taki Şii milis güçlerinin kontrolü altında bulunan Hristiyan milis kuvvetleri Musul'daki Sünni Arapları etnik temizlikle tehdit ettiği videolar ortaya çıktı. Videoda Hristiyan Seferberliği Komutanı Selman Esso Habba'nın çevresine topladığı Sünni Araplara, "Size son uyarıyı yapıyorum. 72 saat içerisinde yani Cuma gününe kadar bir daha sizi burada görmeyeceğim. Bu bölgede hiçbirinizi görmeyeceğim. Bu size son uyarıdır. Eğer burada bir daha sizi görürsem ortadan kaldıracağım" söylediği görülüyor.

Milis komutanı ayrıca, Iraklı Sünnilerin topraklarını işgal ettiğini iddia ederek "Bundan sonra Hristiyan yurtları ve evleri işgal edilemeyecek" dedi.

SÜNNİLERE KARŞI BİRLEŞİYORLAR

Sünnilere karşı katliamlar gerçekleştiren Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin IŞİD ile mücadele kapsamında Sünni gruplara uzun zamandır baskı yaptığı biliniyor.

IŞİD'in Haziran 2014'te ordunun hiçbir direniş göstermeden silah ve mühhimatını bırakıp kaçması üzerine Musul'u ele geçirmesi, akabinde Enbar ve Tikrit'te de kontrolü sağlamasının ardından Şii dini otorite Ayetullah Ali Sistani'nin “cihat" çağrısı üzerine kurulan Haşdi Şabi, İran'a yakınlığı ve Sünnilere karşı katliamlarıyla tanınıyor.

"SİVİLLERE RİSK OLUŞTURUYORDU"

Milis gücü, daha önce Tikrit, Diyala, Felluce ve diğer Sünni bölgelerinde DEAŞ'la mücadele bahanesiyle sivillere yönelik toplu infaz, kaçırma ve işkence gibi insan hakları ihlallerinde bulunmuştu. Bu da günümüzde Sünni kenti olan Musul'daki siviller açısından büyük risk oluşturuyordu.

HAŞDİ ŞABİ ÇATISI ALTINDAKİ GRUPLAR

Bedir Kuvvetleri, Ketaib Hizbullah, Asaib Ehlulhak, Ketaib İmam Ali, Ketaib Seyyidu'ş Şuheda, Seraya'l Hurasani, Ensar'ul Merceiyye Tugayları, Ali Ekber Tugayları, Firkat'ul Abbas el-Kitaliyye, Seraya Aşura, Seraya Ensar El Akide, Seraya el-Cihad, Feyleku'l Karrar, El Muntazar Tugayları grupları Şii milis gücünün çatısı altında bulunuyor.

İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ: Şİİ MİLİSLER KATLİAMLAR YAPIYOR

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün geçen ocak ayında yayımladığı raporda, bu grupların Irak'taki bazı Sünni bölgelerinde yaptığı eylemlerin savaş suçu olduğu belirtilmişti.
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