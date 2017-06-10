Musul'da DEAŞ saldırısı: 30 ölü, 40 yaralı

Irak'ın Musul kentine terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Irak'ın Musul kentine terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Irak'ın Musul kentindeki Shirqat bölgesine terör örgütü DEAŞ saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 30 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere, çevre hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, Irak ordusu DEAŞ'ın saldırılarını geri püskürterek birçok militanı öldürdü.

Irak ordusu, 2016 yılında Shirqat'ı, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarırken, 17 Ekim 2016 tarihinde ise Musul'u tamamen özgürlüğüne kavuşturmak için büyük taarruz başlattı.

