Musul'da binler evlerini terk etti

Irak'ın Musul'u, terör örgütü DEAŞ'tan temizleme operasyonu kapsamında bir gecede yaklaşık 7 bin kişi evlerini terk etti.
Irak'ın Musul'u, terör örgütü DEAŞ'tan temizleme operasyonu kapsamında bir gecede yaklaşık 7 bin kişi evlerini terk etti. Irak güçlerinin, Musul havaalanı yakınlarındaki bir üsse doğru ilerlemesiyle bir gece yaklaşık 7 bin kişi evlerini terk etti. Irak güçleri Musul'un batısında Wadi Hajar bölgesine ilerleyerek, bölgeyi DEAŞ'tan geri aldı. BM raporlarına göre operasyon başladığından bu yana yaklaşık 28 bin kişi bölgeyi terk etti.
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