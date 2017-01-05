05.01.2017 12:14 Müşteriyi vuran pideci yakalandı

Samsun'da müşterisini vuran pideci, polis tarafından gözaltına alındı. Samsun'da müşterisini vuran pideci, polis tarafından gözaltına alındı.



Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, A.Ş. (47), S.Y.(29)'ye ait pide salonuna giderek lahmacun yaptırmış ve lahmacunu beğenmeyince aralarında tartışma çıkmış, pideci tabancayla müşteriyi sol dizinin üst kısmından vurarak yaralamıştı.



"Alkollüydü ve bana küfür etti"



Olaydan sonra kaçan pideci S.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Pideci S.Y., A.Ş.'nin alkollü olduğunu ve çıkan tartışmada kendisine küfür edince onu vurduğunu ileri sürdü.



Polisteki sorgusu tamamlanan S.Y. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

