Müşteri ve iş yeri çalışanı birbirine girdi

Samsun'da bir iş yeri çalışanı ile müşteri arasındaki kavga güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Samsun'da bir iş yeri çalışanı ile müşteri arasındaki kavga güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yeri çalışanı ile müşteri arasında önce sözlü tartışma çıktı. Müşteri iş yerini terk edip sokak üzerinde bir süre ilerledikten sonra yeniden aynı yere dönünce bu kez sözlü tartışmanın devamı olarak kavga çıktı. İş yeri çalışanının saldırdığı müşteri darp edilerek yere düştü ve kavga devam etti. Komşu esnaflar olaya müdahale ederek kavgayı ayırdı.

Bu bütün bu olaylar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

(Muammer Ay / İHA)