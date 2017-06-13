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Müşteri kılığında gelen gaspçı, kadın bakkalı bıçakladı
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Müşteri kılığında gelen gaspçı, kadın bakkalı bıçakladı

İzmit'te müşteri kılığında girdiği mahalle bakkalında sigara ve içecek almaya çalışan gaspçı, kendisine direnen bayan iş yeri sahibini bıçaklayarak çantasını almaya çalıştı.

İzmit'te müşteri kılığında girdiği mahalle bakkalında sigara ve içecek almaya çalışan gaspçı, kendisine direnen bayan iş yeri sahibini bıçaklayarak çantasını almaya çalıştı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sigara ve içki çalmaya çalışan şahsı engellemeye çalışan bayan bakkal, engel olmak istediği şahıs tarafından bıçaklandı. Olay İzmit Serdar Mahallesi Serdar Bayırı Sokak üzerindeki mahalle bakkalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde Serdar Bayırı Sokak üzerindeki mahalle bakkalına gelen bir erkek şahıs, içeride müşteri kılığında gezmeye başladı. Reyondan sigara ve içecek alan şahıs, birine bakma bahanesiyle dışarı çıkmak istedi. Şahıstan şüphelenen bakkal işletmecisi Seyhan G.(27), şahsa aldıklarını kasaya bırakıp çıkmasını söyledi. Bunun üzerine panikleyen şahıs, yanında getirdiği ekmek bıçağı ile bayan işletmeciyi elinden yaralayarak kaçmaya çalıştı.

ÖNCE BIÇAKLADI SONRA ÇANTASINI ALMAK İSTEDİ
Yaraladığı bayan işletmecinin çantasını da almaya çalışan ismi öğrenilemeyen şahıs, Seyhan G.'nin bağırması üzerine aldığı sigaraları ve içeceği bırakarak marketten hızla çıktı. İşletmeciyi yaraladığı bıçağı yol üzerindeki çöp kutusuna atan şüpheli, daha sonra kaçarak kayıplara karıştı.

BAYAN İŞLETMECİ KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI
Bağrışmaları duyan mahalleli, bakkal girişinde Seyhan G.'yi kanlar içinde görünce 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işletmeci ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Seyhan G. elindeki bıçak kesiklerine yapılan dikiş tedavisinin ardından karakola giderek şikayetçi oldu.

KAÇAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri ise sokak üzerinde ve markette inceleme yaptı. Gasp girişiminde bulunan şahsın almaya çalıştığı sigaralar üzerine parmak izi çalışması yapan polis ekipleri, çöpe atılan ekmek bıçağına da el koydu. Polis ekipleri 22 yaşlarında olduğu iddia edilen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
(Gürcan Yılmaz/İHA)

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