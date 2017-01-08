08.01.2017 18:01 Mustafa Şükrü Nazlı: Faaliyetlerinden dolayı Eğitim-Bir-Sen'i kutluyorum

AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şubesi'ni ziyaret etti. AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şubesi'ni ziyaret etti.



Şube Başkanı Kamil Uçan ve şube yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, Kütahya'da eğitim alanındaki gelişmeler ve Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şubesi'nin Kütahya Belediyesi ile işbirliği içinde Kütahya ili genelinde yürüttükleri ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Zihnen ve Bedenen Sağlıklı Nesilleri İçin Ödüllü Kitap Okuma Yarışması' ile ilgili görüşmeler yapıldı.



Şube Başkanı Kamil Uçan, Nazlı'ya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ettikten sonra, şubenin faaliyetleri ve özellikle 'Zihnen ve Bedenen Sağlıklı Nesilleri İçin Ödüllü Kitap Okuma Yarışması' ile ilgili bilgiler verdi.



Faaliyetleri sebebiyle Başkan Uçan ve sendikanın yöneticilerini tebrik eden Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, "Eğitim-Bir-Sen'in sendikal faaliyetlerinin yanında doğrudan öğrencilere yönelik bir kitap okuma yarışması düzenlemesini önemsiyorum ve takdire şayan buluyorum. Her yıl binlerce öğrencimiz bu yarışma sayesinde özenle seçilmiş ve hakikaten zihni sağlık noktasında öğrencilere katkı sunacağına inandığım eserlerle buluşuyor. Neslimizin fikir dünyasına çok ciddi ve büyük bir katkı sunulduğunun farkındayız. Bu bizim için ne kadar önemli ve hayati ise birileri içinde o derece rahatsızlık verici. Tabi biz gençliğimizin bilinçli ve okuyan bir nesil olmasını istiyoruz. Katılımın her geçen yıl arttığını görmek bizi mutlu ediyor. Ödüllerin bedeni sağlığı ifade eden bisiklet olarak seçilmesi ve cezbedici olması bakımından ilk üçe giren öğrencilere altın hediye edilmesi fevkalade güzel. Bisikletleri temin eden proje ortağı Kütahya Belediyemizi de kutluyorum. Geçmiş iki yılda ödül törenine katılma imkanımız olmamıştı. Tabi şimdiden bir şey söylemek zor ama inşallah mayıs ayında yapılacak ödül törenine katılmak bizim içinde onur olacaktır" ifadelerini kullandı. (EFE)

