27.12.2016 14:32 Mustafa Eldivan'dan Rektör Kılıç'a Veda Ziyareti

Nevşehir'in Avanos İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Nevşehir'in Avanos İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç'ı makamında ziyaret etti.



Nevşehir'in Avanos İlçe Kaymakamlığı görevinin yanı sıra Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini vekaleten yürüten ve 1 Aralık 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı Kararnamesiyle İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine atanan Mustafa Eldivan, Rektör Prof. Dr. Filiz Kılıç'a veda ziyaretinde bulundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Kılıç, görev süresi boyunca gerçekleştirmiş olduğu başarılı çalışmalarından dolayı Eldivan'a teşekkür etti.



Eldivan ise, görev süresince yardım ve katkılarını esirgemeyen Rektör Kılıç'a teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulundu.

