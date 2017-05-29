Mustafa Doğan: Artık final gününü bekliyoruz

Eskişehirspor Yardımcı Antrenörü Mustafa Doğan, ' Bir hedef koymuştuk. Bu da Süper Lig'e çıkmaktı. Normal şartlarda bunu başaramadık. Ama Play-Off'lardan finale kaldığımız için çok mutluyuz. Artık final gününü bekliyoruz' dedi.
Eskişehirspor Yardımcı Antrenörü Mustafa Doğan, " Bir hedef koymuştuk. Bu da Süper Lig'e çıkmaktı. Normal şartlarda bunu başaramadık. Ama Play-Off'lardan finale kaldığımız için çok mutluyuz. Artık final gününü bekliyoruz" dedi. TFF. 1. Lig Play-Off yarı final mücadelesinde Eskişehirspor, 3-3'ün rövanşında sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Doğan, "Öncelikle finale kaldığımız için çok mutluyuz. Biz buraya gelirken bir amaç için gelmiştik. Bir hedef koymuştuk. Bu da Süper Lig'e çıkmaktı. Normal şartlarda bunu başaramadık. Ama Play-Off'lardan finale kaldığımız için çok mutluyuz. Artık final gününü bekliyoruz" dedi. (Kadir Arslan - Mustafa Kaplan / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.