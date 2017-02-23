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Mustafa Denizli ilk maçına çıkıyor
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Mustafa Denizli ilk maçına çıkıyor

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Denizli, bu hafta oynanacak olan Ümraniyespor karşılaşması ile takımın başında ilk maçına çıkacak.

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Denizli, bu hafta oynanacak olan Ümraniyespor karşılaşması ile takımın başında ilk maçına çıkacak.
Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesislerindeki basın toplantısı, antrenman sonrası yapıldı. TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanan ve golsüz berabere sonuçlanan Elazığspor maçı ile 22. haftada Eskişehirspor'un evinde Ümraniyespor'u ağırlayacağı karşılaşmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Denizli, "Elazığ maçından önce sizlerle görüşme imkanımız olmadı. İlk maçımızı oynadık, tahminimin gerisinde bir görüntü verdik. Bu görüntüye rağmen bir puan aldık. Bu hafta Ümraniyespor maçı ile taraftarımızla buluşacağız. Bu maç benim için de önemli ve heyecanlı olacak. Sakatlıklar oluyor. Fakat bizim için bunlar büyük problemler değil. Tabii her teknik adam oyuncularının sağlıklı olmasını ister. Buraya ne için geldiğimi biliyorum. Hiçbir koşul olmadan bu çalışmayı kabul ettim. Önümüzde bir yol haritası var. Benim ve şehrin beklentileri var. Biz bunları öyle ya da böyle gerçekleştireceğiz. Tabii belki puan kayıpları da olacak ama bu kayıplar bizi yolumuzdan etmeyecek. Bir hedef için buraya geldim. Yıllar sonra hepimiz bu hedefi yakalayacağız. Sıkıntılı günler geçirebiliriz ama mutlu günlerimiz daha fazla olacaktır. Taraftarımız bu hafta stattan mutlu ayrılmak istiyor. Her sınavın kendi içinde zorlukları vardır. Önemli olan bu zorlukları aşıp başarılı olmaktır. Taraftarımızı mutlu bir şekilde evlerine göndermek de bizim görevimiz. Takımdan memnunum. Hergün daha fazla iyi olmak için çalışacağız" dedi.

"KÖTÜ GÖZLEMİMİ İNŞALLAH SON KEZ GÖRMÜŞÜMDÜR"
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor oynanacak Ümraniyespor maçı ile takımın başında sahaya çıkacağını belirten Denizli, "Bu hafta takımın başında olacağım. Stada takımımla beraber çıkacağım. Elazığ maçında çok fazla gözlem yapamadım. Kötü bir oyundu. Farklı nedenler olabilir. Neticede görüntüsü hoş olmayan bir tablo çıktı. Mücadele olarak bir adım daha iyiydi ama yeterli değildi. Futbolda tatmin olmak yoktur. Her zaman bir adım fazlası vardır. Futbolcu kadrom ve çalışanlarımız ile aynı dili konuşmamız için az bir süremiz var. Bu kötü gözlemimi son defa inşallah Elazığ'da görmüşümdür. Zaman zaman bunlar olabilir ama sezon bütününde bunları inşallah görmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"ALPAY ÖZALAN İYİ BİR TAKIM BIRAKMIŞ"
Geçmişte kazandığı kupalara bir yenisini eklemek istediğini aktaran Mustafa Denizli, Eskişehirspor eski teknik direktörü Alpay Özalan'a da teşekkür etti. Alpay Özalan'ın kendisine iyi bir takım bıraktığını açıklayan Denizli, "Geriye dönüp baktığım zaman mutlu olabileceğim bir tablo var. Bunun içerisinde lig, kupa, turnuva şampiyonlukları, Avrupa defterini açtığımız zaman ülkemiz için yaptığımız iyi çalışmalar var. Yeni statta Eskişehirspor'un başında biri olarak Allah inşallah bize şampiyonluk yaşatır. Zor bir ligdeyiz, iyi rakiplerimiz var. Söylenen kupaların yanına inşallah yeni bir kupa koyarız. Eskişehirspor taraftarı iyi bir takım, yenilgiyi kabullenmeyen bir takım izleyecek. Teknik kadroyu yeni oluşturuyoruz. Tüm teknik adamlık yaşamım boyunca, yanımda görev yapan arkadaşlarım meslek hayatına yeni başlamış insanlardan oluştu. Burada da öyle bir arkadaşımla başlıyorum. Tam oluşmadı ama oluşturuyoruz. Muhtemelen hafta başında kadro tamamlanmış olacak. Hocamız da bize sağlıklı bir takım bırakmış. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum. Bizde üzerine koymaya çalışacağız" diye konuştu.
(Kadir Çetin - Mehmet Sıddık Yeşilırmak / İHA)

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