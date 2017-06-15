Mustafa dede ekmeğini pamuk şekerden çıkarıyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan 80 yaşındaki Mustafa Çetin, ekmeğini pamuk şeker satarak kazanıyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 80 yaşındaki Mustafa Çetin, ekmeğini pamuk şeker satarak kazanıyor.

Kapalı Çarşı'da 12 yıldır pamuk şekeri ve uçan balon satarak geçimini sağlayan Mustafa Çetin, ekmeğini alın teri ile kazanıyor. Herhangi bir sosyal güvencesi olmadığını belirten Çetin, kirada oturduğunu ve yalnız yaşadığını söyledi.

Çocuklarının kendisini terk ettiğini ifade eden Çetin, yaşadığı sıkıntılara aldırmadan nafakasını çıkarmaya çalıştığını anlattı. Çalışma azmiyle de görenlerin takdirini toplayan Çetin, "Her şey çalışmakla elde edilir" dedi.

Kapalı Çarşı esnafının sempatisini de kazanan Çetin, çocuklara "Al dededen şekeri" diye bağırarak onlara pamuklu şeker ve uçan balon satıyor.

