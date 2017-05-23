Mustafa Ceceli konserine yağmur engeli

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 17. Alanya Turizm ve Sanat Festivali'nin 3'üncü gününde Mustafa Ceceli konseri ve Dj Erdem Kınay performansı yağmur nedeniyle iptal edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 17. Alanya Turizm ve Sanat Festivali'nin 3'üncü gününde Mustafa Ceceli konseri ve Dj Erdem Kınay performansı yağmur nedeniyle iptal edildi.

Alanya'da öğle saatlerinden beri ara ara etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Mustafa Ceceli konseri ve Dj Erdem Kınay performansı iptal edildi. Bugün saat 20.00'de Alanya Turizm ve Sanat Festivali kapsamında konser verecek olan Mustafa Ceceli ve Erdem Kınay performansı, yağmurun şiddetini artırmasıyla iptal edildi. Sahne önünde toplanan az sayıda kişi, konserin iptal edildiğini duyunca dağıldı.

Festivalin ilk gününde Candan Erçetin, ikinci gününde ise Zara hayranlarıyla buluşmuştu.

(Erdal Anak /İHA)