Mustafa Ceceli eşinden boşandı

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli eşinden boşandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli eşinden boşandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli eşi Sinem Ceceli ile olan evliliğini sonlandırdı. 9 yıllık evliliğini sonlandıran ünlü şarkıcı boşandığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Eşiyle evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdıklarını ifade eden Ceceli'nin paylaşımı şöyle:

"Üzülerek belirtiriz ki evlilik birliğimizi aldığımız ortak karar sonucu anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte özellikle çocuğumuzun her türlü gelişimi için irtibatımız sevgi ve saygı çerçevesinde devam edecektir.

Kutsal bildiğimiz ve gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğimiz aile yaşantımıza dair böyle üzücü bir olayla gündemi meşgul etmek istemezdik. Aile mahremiyetimize bugüne kadar ve bundan sonraki süreçte saygı gösteren herkese teşekkür ederiz."

