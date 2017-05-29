Mustafa Ceceli'den unutulmaz konser

Sanatçı Mustafa Ceceli, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında konser verdi. Antalyalılar, Ceceli'nin romantik şarkılarına cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti.

Sanatçı Mustafa Ceceli, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında konser verdi. Antalyalılar, Ceceli'nin romantik şarkılarına cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesinin Karaalioğlu Parkı içindeki Ramazan etkinlikleri, ünlü sanatçıları Antalyalılarla buluşturuyor. Mustafa Ceceli, etkinlikler kapsamında unutulmaz bir konser verdi. Yörükler Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen konsere, vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Dillerden düşmeyen şarkılarını Antalyalılar için söyleyen Ceceli, sahne performansı ile alkış aldı.

Karaalioğlu Parkı'ndaki konser alanını dolduran binlerce Antalyalı, Mustafa Ceceli'nin romantik şarkılarına cep telefonlarının ışıklarını yakarak, dev bir koro halinde eşlik etti. Bir ara darbuka ile solo yapan Ceceli, izleyenleri coşturdu.

Ramazan şenlikleri, kapsamında Uğur Işılak, Esat Kabaklı, Burak Ahıskalı gibi ünlüler Antalyalılarla buluşacak.

