Mustafa Ceceli coşturdu

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Vatan Caddesi ile E5'in kesiştiği noktada, Bayrampaşa metro istasyonunun yanı başında bulunan Axis İstanbul Alışveriş Merkezi birinci yılını geride bıraktı. Alışveriş Merkezi'nin açılışının birinci yıl kutlaması kapsamında Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Mustafa Ceceli sahne alarak on binlere konser verdi. Sahnede yaklaşık 2 saat kalan Mustafa Ceceli'nin hayranları konser alanını doldurdu. Son albümü "Zincirimi Kırdı Aşk"ta yer alan parçaları ve dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren Ceceli, renkli bir konsere imza attı.



100 MİLYONLUK REKORA SÜRPRİZ PASTA VE ÖZ ÇEKİM

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konser boyunca Mustafa Ceceli aralıksız performansı ile izleyenleri büyüledi. Ceceli 'Gül Rengi', 'Sultanım' ve 'Emri Olur' video klipleri ile üç şarkısı birden 100 milyon barajını geçen ilk Türk şarkıcı oldu. Sanatçının bu başarısı AVM tarafından kutlandı. 100 milyon şeklindeki pastayı kesen Mustafa Ceceli, hayranlarına "Bu başarı kendiliğinden olmadı, sizlerin sayesinde Hepinize sonsuz teşekkürler" şeklinde seslendi. Ceceli daha sonra hayranlarıyla öz çekim yaptı.

Ceceli tüm annelerin kıymetli olduğunu vurgulayarak "Bütün anneler kutsaldır, annelerin kıymetini bilelim. Hem kendi annemin hem de tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

