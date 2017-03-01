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Aydın Can Çiçek

Must We Mean What We Say?

Yazımın başlığı, ünlü ABD'li filozof Stanley Cavell'in bir eserinin adı. Meali de; '' İlle söylediğimizi mi kastetmeliyiz? '' Böylesi bir yazı başlığını seçmemin nedenini merak edenleriniz için hemen konuyu açayım.

Fehmi Koru kimdir, kim değildir az çok biliyorsunuzdur. Sosyal medya üzerinden paylaştığı son görüşünü ise bilmeyenleriniz olabilir. Hemen söyleyeyim öyleyse. Hürriyet gazetesinin, '' Karargah Rahatsız '' gibisinden manşetleri attığı günleri özlediğini dile getirmiş. Ona göre, o günlerde basın çok güçlüymüş ve çok seslilik varmış. '' Neden böyle söylesin ki ? '' diye kendi kendine sorup, o günkü yazısını okuyanlar olmuştur muhakkak. Öyle ya, basının orduyu tahrik edip, seçilmiş iktidarlara sadistçe ayar vermeye çalıştığı, o anti-demokratik günleri kim, neden özler ki?

Yazısını okuyunca, ağzındaki baklayı çıkarıyor Fehmi Koru. Diyor ki; Zamanında bir gazete, farklı görüşlere sahip insanları toplamış da, çok seslilik argümanı oradan geliyormuş. Hatta bunu Tayyip Erdoğan destekledi, diyor. Velhasıl anlatmaya çalıştığı konunun özü, eğer basın güçlü olsaymış, bu tür manşetlere karşı, politikacılara gerek kalmadan kendi aralarında eleştirilerini yapıp, durumu kontrol altına alırlarmış! Yaptığı paylaşım ile yazdığı yazı, '' İlle söylediğimizi mi kastetmeliyiz '' formunda.

Ona şu andan itibaren çok soru sorulabilir tabi. Mesela bu sorulardan ilk akla geleni, '' 28 Şubat'ta başardığın neydi? '' ya da, '' Aklımızla alay mı ediyorsun? '' olabilir. Hatta şunu da soran çıkabilir; '' Böylesi bir manşeti atma cüreti gösteren bir gazete, hangi dönemde orduyu tahrik etmedi ki? '' Benim ilgilendiğim şey, sorulması muhtemel bu sorular değil. Ben olaya başka yerden bakacağım izniniz olursa.

Bir fotoğraf paylaşmış Fehmi Koru, Beyaz Saray'dan çektirdiği bir fotoğrafını. Trump'ın, kimi medyaya koyduğu yasağı hatırlatıp, maziyi anmış. Söylemeye çalıştığı şey Trump'ın yasağından ziyade, Beyaz Saray anılarının olduğunu belirtmek. Maziye karşı derin bir özlem duyduğunu gösteren birkaç örnek daha var, ama benim için bu kadarı kafi. Dediğim gibi, eski hatıraları oldukça fazla depreşiyor bu günlerde. Nasıl depreşmesin ki...

Eski mahallesinde bir itibarının kalmadığını ve bu saatten sonra da geriye dönüşün mümkün olmayacağını bilecek kadar tecrübeli. Taşınmak istediği mahalle ise onu kucaklamaya yanaşmıyor. Dahası, o mahalle için de her zaman kuşkulu biri olarak kalacak. Kelime tam karşılar mı bilmiyorum ama, '' Evdeki hesabı çarşıya uymayan biri o '' Eski günleri yad etmesin de ne yapsın. Büyük beklentiler içine girerek sözcülüğüne soyunduğu katiller sürüsünün.................

Neyse burada durayım. Yazımın başlığını biraz değiştirerek de söylemek istediğimi söyleyebilirim sanırım. '' İlle Kastettiğimi mi Söylemeliyim? '' Fehmi Koru ismini zikrettiğim anda, kafanızda bir kişilik oluşuyor ne de olsa. Daha fazla detaya girip, zaten bilinenleri bir kez daha dile getirerek kendimi mi heder edeyim? Hiç gerek yok.

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