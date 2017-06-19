Müslümanlara saldırı düzenlenen yere çiçek bırakıldı
Londra'daki Finsbury Park Camii yakınlarında teravih çıkışı Müslümanlara düzenlenen kamyonetli saldırı sonrası olay yerine çiçek bırakılarak birlik mesajı verildi.
Londra'daki Finsbury Park Camii yakınlarında teravih çıkışı Müslümanlara düzenlenen kamyonetli saldırı sonrası olay yerine çiçek bırakılarak birlik mesajı verildi. Birçok kişi, Londra'daki Finsbury Park Camii yakınlarında teravih çıkışı Müslümanlara düzenlenen kamyonetli saldırı sonrası , olay yerine çiçek bırakarak, "Birlikte duran bir topluluk" mesajını verdi. Öte yandan polis, bölgede güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.
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