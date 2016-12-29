29.12.2016 13:33 Müslüman ve Hristiyan din adamları Türkiye için dua etti

Mersin Müftülüğü'ne atanan Mardin Müftüsü Dursun Ali Coşkun, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen'i ziyaret ederek, vedalaştı. Ziyarette Coşkun ve Özmen, Türkiye için dua etti. Mersin Müftülüğü'ne atanan Mardin Müftüsü Dursun Ali Coşkun, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen'i ziyaret ederek, vedalaştı. Ziyarette Coşkun ve Özmen, Türkiye için dua etti.



Mersin'e atanan Mardin Müftüsü Dursun Ali Coşkun veda ziyaretlerini sürdürüyor. Coşkun, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen'i Deyrulzafaran Manastırında ziyaret ederek vedalaştı. İki din adamı ülkenin selameti ve insanların barış ve huzuru için dua etti.



Müftü Coşkun, bölgede ve ülkede din adamlarının barış ortamının sağlanmasında sorumluluklar taşıdığına dikkat çekti. Coşkun, "Hitap ve hizmet ettiğimiz kitle biz din adamlarına inanıyor. Bizim barışın tesisinde, düşmanlığın ortadan kaldırılmasında görev ve sorumluluklarımız var. Mardin'de görev yapığım süre içinde, Süryani Cemaatinin ruhani lideri konumundaki Metropolit Saliba Özmen ile samimi, barış, huzur ve kardeşliği pekiştiren dayanışmamız devam etti. Mardin'den tayinim çıkınca Deyrulzarafan Manastırında Saliba beyi ziyaret edip hem helalleştik hem vedalaştık. Bu arada bölgenin huzur ve barışı için de dua ettik" dedi.



Metropolit Özmen ise, uzun yıllar doğu Hıristiyanlığının patriklik merkezi olarak hizmet veren Deyrulzafaran Manastırında İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un kendisine veda ziyaretinde bulunmasını dünyaya örnek teşkil edecek bir davranış olarak değerlendirdi. Mardin'in tarihi dokusu yanında farklı dil, din ve kültürlerin harmanlaştığı ortak bir yaşam şehri olduğunu anlatan Özmen, "Dünya Mardinleşirse insanlar sorunsuz ve kardeş gibi yaşayacak. Farklı dil, din ve etnik yapıların kaynaşması ve dayanışması şehrimize zenginlik katmıştır. Müftü Dursun Ali Coşkun ile her zaman olduğu gibi dünya barışı için dua ettik ve temennilerde bulunduk. Müftü beye yeni görev yerinde başarılar diliyorum" diye konuşu.

