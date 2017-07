Muslera'ya kalıp kalmayacağı soruldu

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili, 'Canımı yakan konulardan biri. Öyle bir şey yok' dedi.

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili, "Canımı yakan konulardan biri. Öyle bir şey yok" dedi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdürüyor. Kampta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızlııların file bekçisi Muslera, "Sıfırdan başladık ve yeni bir sayfa açtık. Bundan önceki seneleri unutup yeni bir sayfa açıyoruz. Çok iyi bir havadayız, önümüzde hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda camiamızı yeniden mutlu edebilmek için çalışmalarımıza başladık. İyi de çalıştığımızı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.



"MAICON ÇOK TECRÜBELİ"

Sao Paulo'dan transfer edilen Maicon hakkında açıklamalarda bulunan Muslera, "Geçtiğimiz senelerde defansif anlamda sıkıntı yaşadık. Bunun içine ben de dahilimdir mutlaka. Aramıza yeni bir arkadaşımız katıldı. Maicon çok tecrübeli. Yanında da gelişmekte olan, büyümekte olan oyuncular var. Mutlaka onlara da çok yardımı dokunacaktır. Çok iyi; olumlu anlamda agresif ve savunmaya liderlik yapacak bir oyuncu. Onun da katkısıyla geçen seneki sıkıntıları yaşamayız" diye konuştu.



"HERKESİN HEDEFİ KUPALAR KAZANMAYA DEVAM ETMEK"

Galatasaray'da birçok kupa kazandığını hatırlatan Muslera, "Bu sene de ben, hocam ve takımın hedefi kupalar kazanmaya devam etmek. Her hocanın farklı felsefesi ve çalışma tarzı var. Bundan önceki kampları birbiriyle kıyaslamak doğru olmaz ama mücadeleci ve savaşçı takımı yaratmak isteyen bir hocamız var. Bize de bunu aşılıyor. Kupalar kazanmak istiyorsanız bu dönemi çok iyi geçirmeniz gerekiyor. Hocamızın aşıladığı düşünce bu, iyi çalışıyoruz, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kupalar kazanmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.



"YAPMAMIZ GEREKEN TAKIM OYUNUNU ÇOK İYİ SERGİLEMEK"

Takıma yeni katılan isimlerin çok önemli kişiler olduğunu vurgulayan Uruguaylı file bekçisi, "Zaten Galatasaray bir oyuncuyla anlaşıyorsa önemli, kaliteli isim olduğu için anlaşıyordur. Futbol elbette bir takım oyunu. Gomis'in gol atmasını isterseniz iyi ortalar, asistler yapmanız lazım. Yapmamız gereken takım oyununu çok iyi sergilemek" dedi.



"ÇIKAN HABERLER CANIMI YAKIYOR"

Takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberler için ise Muslera, "Canımı yakan konulardan biri. Arkadaşlarımın da aynı şekilde. Kulübü oyuncuların yönettiği şeklinde içeride yaşanılanlar bilinmeden yazılar yazılıyor. Öyle bir şey yok. Mutlaka referans oyuncular vardır ama futbolcunun kulübü yönetme lüksü olamaz. Öyle bir gücümüz yok. Öyle bir finansal gücümüz de yok. İnsanlar ister istemez soyunma odasında olanları bilmediği için yazılanların doğru olduğunu zannediyor. Böyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.



"KARAR KULÜBÜN VE SNEIJDER'İN"

Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in takımdan gitme durumunu değerlendiren Muslera, "Önemli başarılara imza attık. Eğer bu konuda karar verecek kişi ben olsam kariyerinin sonuna kadar kalmasına isterim. Ama sonuçta onun ve kulübün birlikte vermesi gereken bir karar" dedi.



"LİGİN KALİTESİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Sadece Galatasaray'ı şampiyonluk adayı olarak görmenin doğru olmadığı ifade eden Muslera, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş iki senedir iyi işler yapıyor ve Avrupa'da iyi işler çıkartıyor. Fenerbahçe şampiyonluk yarışından uzak kaldı ama her zaman potada olan iyi transferler yapan bir takım. Sadece üç takımı şampiyon adayı olarak göstermek de yanlış. Her geçen sene kalite yükseliyor. Trabzonspor, Başakşehir, Antalyaspor. Türkiye Ligi her geçen gün kalite kazanıyor ve rekabet seviyesi artıyor. Yurt dışında daha çok izlenebilse yabancıların Türkiye'ye daha kolay gelebileceği bir lig olur."



"SEZONU ERKEN AÇMANIN DA AVANTAJLARI VAR"

Sezonu erken açtıklarını hatırlatan Muslera, "Keşke daha üst yerlerde bitirip geç açsaydık. Ama bunun da avantajları var. Lig başlamadan 3-4 resmi maça çıkacağız. Bunun da ligde bize artısı olacaktır. İsveç takımını henüz tam olarak incelemedik ama rakip kim olursa olsun Galatasaray'ın Avrupa'da hep en iyi yerlerde olması gerekiyor" diye konuştu.



"Hep önemli isimlerle oynadım"

Kariyeri boyunca hep önemli isimlerle oynadığını söyleyen Muslera, "En iyi oynadığım isim ya da defans bloğu için spesifik bir isim vermem doğru olmaz. Bugüne kadar önemli isimlerle oynadım. 4'lü oynadığımızda kendimi daha iyi hissediyorum. 3'lü oyun için daha özel oyuncularla oynamanız gerekiyor. İsim vermem doğru olmaz ama bugüne kadar hep iyi isimlerle çalıştım" açıklamasını yaptı.



"BURADA EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

Galatasaray ile sözleşme uzatma hakkında açıklamalarda bulunan Muslera, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkanımız bir kontrat sunsa ve 'Hayatının sonuna kadar Galatasaray'da kalacaksın' dese hiç düşünmeden imza atarım. Galatasaray, İstanbul ve Türkiye bana çok şey kattı. Kendimi burada evimde gibi hissediyorum. Çocuğumun doğacak olması da beni pozitif etkiler. İstanbul'da doğacak ve ileride umarım futbolcu olur ve Galatasaray'da oynar. Artık yeni bir jenerasyon var ve 18-19 yaşındaki genç kaleciler milyonlarca Euro'ya transfer olabiliyor. Bir futbolcu olarak bir takımda kalıyorsanız birçok şeyi düşünmeniz gerek. Takım kalitesi, özel hayatınız gibi... Kendimi burada evimde hissediyorum ve burada kalmamdaki en önemli etkenlerden biri bu. Volkan Demirel ile ilk günden beri güzel bir ilişkimiz olduğunu düşünüyorum. Saygı duyduğum ve duyulması gereken bir isim. Mutlaka ilerleyen zamanlarda yine görüşme ve konuşma sansımız olacaktır."