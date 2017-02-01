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Muslera rekora hazırlanıyor
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Muslera rekora hazırlanıyor

Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera, rekora hazırlanıyor. Şu ana kadar sarı-kırmızılı formayla 185 maça çıkan Uruguaylı, 4 maçta daha forma giymesi durumunda Simovic'in 188 maçlık rekorunu kıracak.

Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera, rekora hazırlanıyor. Şu ana kadar sarı-kırmızılı formayla 185 maça çıkan Uruguaylı, 4 maçta daha forma giymesi durumunda Simovic'in 188 maçlık rekorunu kıracak.
Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'in 19. haftasında TT Arena'da oynanan Akhisar Belediyespor maçı ile birlikte sarı-kırmızılı formayla 185. lig maçına çıktı. Muslera böylece kulübün en fazla forma giyen yabancı oyuncularından Cevad Prekazi ve Mondragon'u yakalarken, 3 maç daha forma giymesi halinde Zoran Simovic'in rekoruna ortak olacak. 1984 yılından 1990 yılına kadar Galatasaray formasını terleten Simovic; 6 sezon formasını giydiği sarı-kırmızılılarda 188 kez lig maçına çıkarak 'En çok forma giyen yabancı futbolcu' unvanını elde etmişti.

PREKAZİ, TAFFAREL VE MONDRAGON 185 MAÇA ÇIKTI
1984 yılında sarı-kırmızılılara transfer olan Cevad Prekazi, Galatasaray ile 185 kez lig maçına çıktı. Claudio Taffarel'den sonra kalenin emanet edildiği Faryd Mondragon 6 sezonda iki kez şampiyonluk yaşarken, Prekazi gibi 185 lig maçında forma giymişti.

MUSLERA 16 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Zoran Simovic'in rekorunu kırmaya en yakın aday ise Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera. Muslera, dünyanın en iyi 7 kalecisinden biri olarak Galatasaray'a adım attı. Taffarel ve Mondragon sonrası sarı-kırmızılıların kalesinde yine bir Güney Amerikalı vardı. Muslera, ilk sezonunda şampiyonluk yaşarken, 16 maçta kalesini gole kapattı. Deneyimli file bekçisi Taffarel ve Mondragon'un 15'er maçlık rekorunu kırmıştı. Muslera o sezon penaltıdan bir de gol atmıştı.

URUGUAYLI, PREKAZİ VE MONDRAGON'U YAKALADI
Muslera, 6. sezonunu yaşadığı sarı-kırmızılı takımda 10 resmi kupa kaldırarak, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale ederken, 6-0 kazanılan Akhisar Belediyespor maçında 185. lig maçına çıktı. Muslera; Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarında sahaya çıkması halinde ise Zoran Simoviç'in 188 maçlık lig rekorunu egale edecek.
(Oğuzhan Ort / İHA)
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