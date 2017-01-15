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MÜSİAD'dan yeni anayasaya tam destek
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MÜSİAD'dan yeni anayasaya tam destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye için hayırlara vesile olacağını söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye için hayırlara vesile olacağını söyledi.
MÜSİAD İnegöl Şubesinin 18. Olağan Genel Kurul toplantısı dernek merkezinde gerçekleştirildi. Genel Başkan Nail Olpak'ın da katıldığı kongrede mevcut Başkan Halil Malkaç güven tazeledi. Genel kurulda konuşan Genel Başkan Nail Olpak, "Bu zor zamanlarda işadamları olarak, ayrıca bir sorumluluk taşıyoruz. Bu sorumluluk; her ne olursa olsun, direnmeye, üretmeye ve büyümeye devam etmektir. Gerçek başarılar, koşullar sayesinde değil, koşullara rağmen kazanılır. MÜSİAD olarak, daima bu çizgide hareket ettik. Her faaliyetimizde, bu söylemi eyleme dönüştürdük" dedi.
Genel Başkan Nail Olpak, "2016 çok zor bir yıldı. Ama hiçbir gece yoktur ki, gündüzü olmasın. Hiçbir kış yoktur ki, bahara varmasın. Ne olursa olsun, umutsuzluğa kapılmayacağız. Biz, zaferle değil, seferle mükellefiz. 2016'da yalnız ülkemizde değil, dünya genelinde zorluklar yaşandı. Yinede yılın ilk 9 ayında yüzde 2,2 büyüdük. Aynı dönemde ABD'nin yüzde 1,6 ve Almanya'nın yüzde 1,5 büyüdüğünü söylersem, ne söylemek istediğim daha iyi anlaşılır" diye konuştu.

MÜSİAD'IN 2017 HEDEFİ
MÜSİAD üyelerinin 2017 yılı hedeflerini anlatan Olpak, "2017 yılında üyelerimizin yüzde 38'i yeni yatırım planlıyor, yüzde 31'i çalışan sayısını arttırmayı planlıyor, yüzde 33'ü 2017 yılında tasarruflarının artacağını düşünüyor ve yüzde 48'i 2017 yılının 2016'ya kıyasla daha iyi geçeceğini düşünüyor. İnşallah 2017 emeklerimizin karşılığını aldığımız bir sene olur. Türkiye'nin ilerlemesine engel teşkil eden sorunların çözümüne odaklanmayı bekliyoruz. Yeni Anayasa'nın ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkemiz için hayırlara vesile olacağına inanıyoruz. Biz oturduğu yerden şikayet edip, işlerin düzelmesini bekleyenlerden değiliz. İşleri düzeltmek için ayağa kalkanlarız. Elini taşın altına koyanlarız" şeklinde konuştu.
MÜSİAD İnegöl Şubesine katılan 11 yeni üyeye Genel Başkan Nail Olpak tarafından rozetlerinin takılmasının ardından seçimlere geçildi. Divan Başkanlığına MOSFED Genel Başkanı Ahmet Güleç seçilirken, faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu ve gelir-gider tablosu ve tahminin bütçenin okunup, ayrı ayrı ibra edilmesinin ardından tek listeyle seçime giren Halil Malkaç, tekrar güven tazeledi.
(Salih Bakıcı / İHA)
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