01.01.2017 16:49 MÜSİAD'dan teröre kınama

İstanbul'da düzenlenen saldırı ile ilgili yazılı bir açıklama yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, 'Yaşanan bu terör saldırısını diğer olaylardan ayıran en önemli farkı toplumda fitne oluşturmaktır. Gün terörün her çeşidine karşı milletçe kenetlenme günüdür' dedi. İstanbul'da düzenlenen saldırı ile ilgili yazılı bir açıklama yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, "Yaşanan bu terör saldırısını diğer olaylardan ayıran en önemli farkı toplumda fitne oluşturmaktır. Gün terörün her çeşidine karşı milletçe kenetlenme günüdür" dedi.



MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, İstanbul'da düzenlenen saldırı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Ülkü açıklamasında şunları kaydetti: "2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul'da yaşanan hain ve alçak terör saldırısıyla yine canımız yandı. Terör saldırısını kınıyor, sorumluların en kısa sürede ortaya çıkarılacağına inanıyorum. Görünen o ki; terör örgütleri ve onların uzantıları, farklı yöntemlerle ülkemizi hedef almaya ve bölgedeki varlığımızı sabote etmeye devam etme niyetindeler. Savunmasız insanlar üzerine yapılan saldırı cinayet ve katliamdır. Teröristlerin hedefinin mekanlar olmadığını, insanları, ülkeleri, milletleri ve insanlığı hedef aldığını görüyoruz. Yaşanan bu terör saldırısını diğer olaylardan ayıran en önemli farkı toplumda fitne oluşturmaktır. Gün terörün her çeşidine karşı milletçe kenetlenme günüdür. Hiçbir Müslüman vicdanın asla kabul etmeyeceği bu katliamı yapanları şiddetle lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."