31.12.2016 10:37 Muş'tan Halep'e 3 TIR un yardımı

Muş Kardeşlik Platformu ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iç savaşın devam ettiği Halep kentine 3 TIR un yardımı gönderildi. Muş Kardeşlik Platformu ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iç savaşın devam ettiği Halep kentine 3 TIR un yardımı gönderildi.



Muş'ta Belediye Meydanında bir araya gelen Muş Kardeşlik Platformu ve MÜSİAD üyeleri Halep'e yardım göndermek için seferber oldular. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 3 TIR un yardımı, Suriye'nin Halep kentinde açlık çeken Halepliler için yola çıkarıldı. Belediye Meydanında Muş Kardeşlik Platformu adına basın açıklaması yapan Hatip Erdoğmuş, Muş Kardeşlik Platformu olarak Suriyelilere 3 TIR un yardımını göndermek üzere topladıklarını söyledi. Suriye için yardım kampanyasını ilk olarak Özgür Der Muş ve Hasköy Şubelerinin başlattığını ifade eden Erdoğmuş, "Ardından bizler de Muş Kardeşlik Platformu olarak kampanyaya dâhil olduk ve yardımları platform adına organize etme konusunda karar aldık. Muş Kardeşlik Platformu çatısı altında hizmet eden tüm sivil toplum kuruluşlarımıza ve yardımlarını esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Suriye meselesi ümmetin meselesidir. Suriye meselesi bizim meselemizdir. Suriye'de Müslümanların direnişi zalimlerin her türlü kirli ittifakına rağmen devam etmektedir. Zalim Esed ve destekçileri tüm güç ve imkânlarına rağmen bu savaşı kazanamamışlardır. Suriye ümmetin kanayan yarasıdır ve bu yarayı sarmak elbette ki bizlerin görevidir. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapmak bizlerin hem kulluk görevi hem de kardeşlik hukukumuzun gereğidir. Suriye ve Halep için devam edecek olan yardım kampanyamızın duyarlı vatandaşlarımızın da desteğiyle amacına ulaşacağına olan inancımız tamdır. Suriyeli kardeşlerimizin acil ihtiyaçlarına bir nebzede olsa ilaç olmasını temenni ettiğimiz kampanyamızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz. Masum insanların, hele de çocukların katledildiği acımasız savaşların bir an önce bitmesi için Rabbimize niyazda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.



Yapılan basın açıklamasının ardından dualar edilerek 3 yardım TIR, Halepliler için yola çıkarıldı.