03.01.2017 16:23 Muş'ta terör operasyonu

Muş'ta sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği tespit 5 kişi yakalandı. Muş'ta sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği tespit 5 kişi yakalandı.



Konuyla ilgili Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, sosyal medya üzerinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği tespit edilen merkeze bağlı Kızılağaç beldesi ile Keçidere köyünde 5 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan adli işlemler sonucu Keçidere köyünden yakalanan bir kişi tutuklanmış diğer 4 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştır" denildi.

