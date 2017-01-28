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Muş'ta terör operasyonu: 8 gözaltı
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Muş'ta terör operasyonu: 8 gözaltı

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda sosyal paylaşım sitesi üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan 7 kişi ile terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir kişi gözaltına alındı.

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda sosyal paylaşım sitesi üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan 7 kişi ile terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir kişi gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Yelalan köyünde bir kişi, Bulanık ilçesine bağlı Kırkgöze, Cankurtaran ve Esenlik köylerinde 5 kişi, Korkut ilçesine bağlı Kapılı köyünde de 1 kişi olmak üzere toplam 7 kişi sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övdüğü ve örgüt propagandası yaptığının tespit edildiği belirtildi. Varto ilçesine bağlı Sazlıca köyünde ise yapılan kontrol ve arama faaliyetleri esnasında PKK/KCK terör örgününe üye olmak suçundan aranan bir kişinin gözaltına alındığını belirtildiği açıklamada, "Gözaltına alınan 8 kişiyle ilgili adli işlemler devam etmektedir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.
(Nejdet Armağan/İHA)


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