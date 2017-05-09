Muş'ta terör operasyonu: 5 tutuklama

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kadından 5'i tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kadından 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından PKK/KCK terör örgütünün kadın yapılanması olan TJA (Tevgere Jinen Azad-Özgür Kadın Hareketi) yapılanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtilerek, "Operasyonda gözaltına alınan DBP İl Genel Meclisi Başkan Vekili, HDP Muş Merkez İlçe Eş Başkanı, HDP Varto İlçe Eş Başkanı ve 2 TJA üyesi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. DBP Varto İlçe Eş Başkanı ise adli kontrol şartı ile serbest kalmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir" denildi.

(Nejdet Armağan /İHA)