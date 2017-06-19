Muş'ta suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 aydır yürütülen çalışma kapsamında sahte rapor hazırladıkları iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı.

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 aydır yürütülen çalışma kapsamında sahte rapor hazırladıkları iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Muş Devlet Hastanesinde bir grubun örgütlendiği ve sahte rapor hazırladıkları yönünde ihbar alan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 aylık teknik ve fiziki takip yaptı. Elde edilen deliller doğrultusunda bu sabah 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2'si Muş Devlet Hastanesi personeli 15 kişiyi gözaltına alırken, şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda sahte rapor ve evrak ele geçirildi.

Polis tarafından sağlık raporu alınması için hastaneye getirilen zanlıların 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak', 'Evrakta Sahtecilik' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' iddialarıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlıların, sağlık problemi olmayan vatandaşların yerine engelli vatandaşları heyete soktukları ve sahte rapor aldıkları iddia ediliyor.

(Nejdet Armağan /İHA)