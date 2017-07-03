Muş'ta mera kavgası: 4 ölü, 8 yaralı

Muş'ta iki aile arasında mera anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Muş'ta iki aile arasında mera anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre olay, merkeze bağlı Aşağı Yongalı köyünde meydana geldi. Gün ve Ağkan aileleri arasında mera yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada Yücel, Fevzi, Nevzat, Servet, Halit, Gülten ve Yücel Gün ile Kasım, Sadık, Sinan ve Abdulhalik Ağkan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sadık Ağkan ile Yücel, Fevzi ve Nevzat Gün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri köy ve hastanelerde yoğun güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. (Nejdet Armağan / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.