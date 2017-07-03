Muş'ta mera kavgası: 4 ölü, 7 yaralı

Muş'ta mera yüzünden köylüler arasında çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Muş'ta mera yüzünden köylüler arasında çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre olay, merkeze bağlı Aşağı Yongalı köyünde meydana geldi. Mera yüzünden köylüler arasında çıkan kavgada ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı. (Nejdet Armağan / İHA)
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