01.01.2017 10:23 Muş'ta kış manzaraları

Sibirya soğuklarının hakim olduğu Muş'ta, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Sibirya soğuklarının hakim olduğu Muş'ta, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.



Kentte soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken, bir yandan da kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kırağı tutan ağaçlar, şelalede oluşan buzlanma, çatılardan sarkan metrelerce sarkıt ve kış manzaraları göz kamaştırıyor. Soğuğun çileye döndüğü kentte kış manzaraları insanın içini ısıtmaya yetiyor.



Kış memleketinde olduklarını belirten Sinan Balkaya isimli vatandaş, "Hava sıcaklığı eksi 20 dereceyi bulmuş vaziyette. Buz sarkıtları yer yer 3-4 metreyi geçiyor. Bu sarkıtlar bizler için önemli ölçüde tehlike arz ediyor" dedi.

