01.01.2017 10:25 Muş'ta çocukların kızak keyfi

Muşlu çocuklar kendi imkanlarıyla hortum ve kornişlerden tasarladıkları kızaklarla kaymanın keyfini çıkarıyorlar. Muşlu çocuklar kendi imkanlarıyla hortum ve kornişlerden tasarladıkları kızaklarla kaymanın keyfini çıkarıyorlar.



Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaşması vatandaşlar için çile, çocuklar için de eğlenceye dönüştü. Merkeze bağlı Yücetepe ve Taşoluk köylerindeki çocuklar, hafta sonunu fırsat bilerek bidon, korniş, hortum ve demir parçaları üzerinde kayarak eğlenceli dakikalar yaşadı. Kendi çabalarıyla hortum, korniş ve tahtaların altına demir parçası yerleştirerek kızak yapan çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden kayak keyfi yaptılar. Kornişten kızak yaparak kaymaya çalıştıklarını belirten Yücetepe köyünden Ahmetcan Güntay, kızak keyfi yaptıklarını söyledi. Hafta sonlarında kendi aralarında yarış düzenlediklerini ifade eden Güntay, "Bu kızaklarla kayıyoruz. Bu kızakları kendimiz kornişlerle yaptık. Bunlar bizim el emeğimizdir, yarışıp eğleniyoruz. Bazen kayıp, bazen ise düşüyoruz ama hep kayıyoruz" dedi.



Taşoluk köyünden İlkay Akduman ise, hafta sonu tatilinde olduklarını belirterek, "Arkadaşlarım korniş ve kızaklarla dışarı çıkarken bende kendi imkanım olan bidonumu aldım, onunla kayıyorum" şeklinde konuştu.

