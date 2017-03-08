Muş'ta 7 terörist yakalandı

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), PKK ve DEAŞ örgütü üyesi 7 şahıs yakalandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), PKK ve DEAŞ örgütü üyesi 7 şahıs yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur uygulamaları kapsamında il genelinde çalışmalar yapıldığı belirtildi. Uygulamalarda 4 bin 159 GBT'sinin ve 13 bin 923 aracın kontrolünün yapıldığının belirtildiği açıklamada, "2 aranan şahıs ile yasadışı yollardan ülkemize girdiği tespit edilen 84 Afganistan, 32 Pakistan ve 2 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 118 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. Ayrıca yapılan diğer çalışmalarda ise, 2 FETÖ/PDY terör örgütü üyesi, 3 PKK terör örgütü üyesi ve 2 DEAŞ terör örgütü üyesi şahıs yakalanmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.

(Nejdet Armağan /İHA)