Muş'ta 7 terörist yakalandı

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), PKK ve DEAŞ örgütü üyesi 7 şahıs yakalandı.
Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), PKK ve DEAŞ örgütü üyesi 7 şahıs yakalandı. Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur uygulamaları kapsamında il genelinde çalışmalar yapıldığı belirtildi. Uygulamalarda 4 bin 159 GBT'sinin ve 13 bin 923 aracın kontrolünün yapıldığının belirtildiği açıklamada, "2 aranan şahıs ile yasadışı yollardan ülkemize girdiği tespit edilen 84 Afganistan, 32 Pakistan ve 2 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 118 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. Ayrıca yapılan diğer çalışmalarda ise, 2 FETÖ/PDY terör örgütü üyesi, 3 PKK terör örgütü üyesi ve 2 DEAŞ terör örgütü üyesi şahıs yakalanmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi. (Nejdet Armağan /İHA)
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