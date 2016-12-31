31.12.2016 15:12 Muş'ta 3 yeni mahalle kuruldu

Muş'ta, Belediye Meclisi kararı ile kurulan 3 mahalleye 15 Temmuz Milli İrade, Karşıyaka ve Yeni Mahalle isimleri verilirken, şehir merkezindeki mahalle sayısı da 14'e çıkmış oldu. Muş'ta, Belediye Meclisi kararı ile kurulan 3 mahalleye 15 Temmuz Milli İrade, Karşıyaka ve Yeni Mahalle isimleri verilirken, şehir merkezindeki mahalle sayısı da 14'e çıkmış oldu.



Muş Belediye Meclisi aralık ayı toplantısında Sunay, Saray ve Yeşilyurt mahallelerinin sınırlarının belirlenmesi ele alındı. AK Parti meclis üyesi Aydın Özarslan'ın soru önergesi ile yapılan görüşmelerde 3 yeni mahallenin kurulması kararı alındı. Kamu hizmetlerinin daha etkin ve hızlı ulaşmasını amaçlayan bu değişikliği içeren karar, belediye meclisince oy birliği ile kabul edildi. Belediye meclisi tarafından alınan ve Vali Seddar Yavuz'a gönderilen karar onaylanarak kesinleşti.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde vatandaşlara daha kaliteli ve etkili hizmet sunmak için 3 yeni mahalle kurulması kararını aldıklarını ifade etti. Muş'un artık kabuğuna sığmadığını yapılan hizmetlerle gelişip büyüdüğünü kaydeden Başkan Asya, "Yerleşim alanları geniş olan mahallelerimizin sınırlarının değiştirilmesi gerektiğini düşündük. Vatandaşlarımıza hizmet noktasında daha rahat ulaşmak için bu konuyu meclisimize taşıdık. Oy birliği ile aldığımız karar Valiliğimizin onayı ile kesinleşti. 2 ay sonra söz konusu mahallelerin seçimleri yapılacak. Halkımıza hayırlı olsun" dedi.



Yeni mahallelerle ilgili de bilgi veren Başkan Asya, "Saray Mahallesi hem yerleşim yeri olarak hem de nüfus yoğunluğu bakımından şehrimizin en büyük mahallelerinden biridir. Mahallenin doğu kısmından geçen Çar Çayı'ndan itibaren şeker fabrikasına doğru 1. mıntıka olarak bilinen ve büyük bir bölümünde belediyemizce 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılan bölgede yoğun bir yerleşim alanı olarak yapılaşma devam ediyor. Bu bölgenin yerleşim ve nüfus yoğunluğu olarak çok büyük olması nedeni ile mahallelinin müşterek ihtiyaçlarına etkin ve verimli şekilde hizmet verilmesi amacıyla 1. Mıntıka olarak bilinen bölgeye Yeni Mahalle adı verildi. Aynı şekilde Yeşilyurt Mahallesinin de Vatan Caddesinden itibaren başlayıp Yeşilce Mahallesi sınırlarına kadar devam eden bölgeyi 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi olarak belirledik. Son olarak yıllarca Sunay Mahallesi sınırları içinde olan ve ciddi bir nüfus yoğunluğuna sahip olan Karşıyaka bölgesini de aynı isimle mahalle olarak belirledik. Tüm halkımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

