Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), eylem hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin Muş Davderal bölgesinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), eylem hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin Muş Davderal bölgesinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu. TSK'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "3 Temmuz 2017 tarihinde, sabah saatlerinde Muş Davderal bölgesinde icra edilen hava destekli operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir." (Selçuk Böke / İHA)
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