27.12.2016 14:26 Muratpaşa sinema günleri sona erdi

Muratpaşa Belediyesi'nin Aralık ayı boyunca düzenlendiği ücretsiz sinema günleri hikayesi Yılmaz Erdoğan'a ait olan ve başrollerinde Doğa Rutkay, İrem Sak, Özge Borak'ın rol aldığı 'Dedemin Fişi' filminin gösterimiyle sona erdi. Muratpaşa Belediyesi'nin Aralık ayı boyunca düzenlendiği ücretsiz sinema günleri hikayesi Yılmaz Erdoğan'a ait olan ve başrollerinde Doğa Rutkay, İrem Sak, Özge Borak'ın rol aldığı 'Dedemin Fişi' filminin gösterimiyle sona erdi.



Muratpaşa Belediyesi'nin Laura AVM Site Sinemaları işbirliğinde düzenlendiği ücretsiz sinema günleri 4'üncü hafta gösterimiyle sona erdi. Etkinliğin son haftasında 'Güldür Güldür' ekibinin Malatyalı Çirci ailesinin miras macerasını konu alan 'Dedemin Fişi' sinemaseverlerle buluştu. İlk haftasında Çılgın Hırsız serisiyle tanınan küçük sarı yaratıkların son filmi Minyonlar gösterilirken etkinliğin ikinci haftasında, yönetmen Yüksel Aksu'nun son filmi Cem Yılmaz'ın başrolünde oynadığı 'İftarlık Gazoz' filminin gösterimi yapıldı. 3'üncü hafta ise Antoine de Saint-Exupery'nin unutulmaz çocuk klasiği Küçük Prens'in 2015 yapımı animasyon uyarlaması izleyiciyle buluştu.

