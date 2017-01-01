01.01.2017 12:25 Muratpaşa etüt merkezleri yeşil sahada karşılaştı

Muratpaşa Belediyesi'nin Zeytinköy ve Ermenek'teki 'Eğitim ve Bilim' merkezlerinin futbol takımları maçında öğrenciler, gol sevincini asker selamı vererek kutladı. Muratpaşa Belediyesi'nin Zeytinköy ve Ermenek'teki 'Eğitim ve Bilim' merkezlerinin futbol takımları maçında öğrenciler, gol sevincini asker selamı vererek kutladı.



Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'nın sosyo-ekonomik yapısı en kısıtlı iki mahallesi, Zeytinköy ve Ermenek'te hayata geçirdiği, 2 ve 8'inci sınıf arası öğrencilerin hem derslerine yardımcı olmak hem de sanattan spora çok yönlü bireyler olarak yetişmesini sağlamak için hayata geçirdiği Eğitim ve Bilim Merkezleri bu kez yeşil sahada karşı karşıya geldi.



Öğrencilerin kendi aralarında kurdukları futbol takımları 75'inci Yıl Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. İki takımın dostluk maçında Ermenek Eğitim ve Bilim Merkezi karşılaşmadan 3 - 1 galip ayrılırken öğrenciler gol sevinçlerini asker selamı vererek kutladı.

