01.01.2017 12:13 Muratpaşa Belediyesi yeni yıla yeni tesis temeliyle giriyor

Muratpaşa Belediyesi, yeni yılın ilk iş gününde 8'inci spor tesisinin inşaatına başlıyor. Muratpaşa Belediyesi, yeni yılın ilk iş gününde 8'inci spor tesisinin inşaatına başlıyor.



'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında Muratpaşa Belediyesi, 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne hem öğrencilerin hem de Yüksekalan Mahallesi sakinlerinin kullanacağı spor salonu inşaatına Pazartesi günü ilk kazmayı vuruyor.



2 Ocak Pazartesi inşaatına başlanacak spor salonunu tamamlandığında çok amaçlı işlevler üstlenecek. Bu kapsamda eğitim ve öğretim saatleri içinde öğrencilerin kullanımına ayrılacak salon, bu saatler dışında okulun bulunduğu Yüksekalan Mahallesi sakinlerince kullanılacak. Eğitim ve öğretim saatleri dışında salon kültür, sosyal hizmetler için de değerlendirilebilecek.



75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi spor salonu Muratpaşa Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla inşa edilecek. Salon Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün inşaat ekiplerince yapılacak. Salonunun yapımının tamamlanmasıyla birlikte Muratpaşa Belediyesi, Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında 5'inci spor salonunu yaparken 8'inci spor tesisini tamamlamış olacak.

