Muratbey Uşak, Rosa Radom'u konuk edecek

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Muratbey Uşak gruplardaki 11. maçında evinde Rosa Radom'u konuk edecek. FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Muratbey Uşak gruplardaki 11. maçında evinde Rosa Radom'u konuk edecek.



FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynadığı 10 karşılamada 3 galibiyet alarak 6. sırada yer alan Muratbey Uşak yarın akşam Polonya temsilcisi Rosa Radom'la karşı karşıya gelecek. Polonya'da oynanan ilk karşılaşmayı 83-77 temsilcimiz kaybetmişti. Yarın akşam saat 20.00'de başlayacak müsabaka Uşak Üniversitesi salonunda oynanacak. Muratbey Uşak'ta Kairys sakatlığından dolayı forma giyemezken, yeni transfer Ekene Ibekwe'de statü gereği sahada yer almayacak.