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Muratbey Uşak çeyrek finalde
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Muratbey Uşak çeyrek finalde

FIBA Avrupa Kupası çeyrek finale kalma mücadelesinin rövanşında Muratbey Uşak, Romen rakibi CSM CSU Oradea'yı 106-82 yendi. İlk maçı 10 sayı farkla kaybeden Uşak ekibi, bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.

FIBA Avrupa Kupası çeyrek finale kalma mücadelesinin rövanşında Muratbey Uşak, Romen rakibi CSM CSU Oradea'yı 106-82 yendi. İlk maçı 10 sayı farkla kaybeden Uşak ekibi, bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.

Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
Hakemler: Antonio Conde xx, Manuel Mazzoni xx, Sergei Beliakov xx
Muratbey Uşak: Zach xxxx 30, Berent Kavaklıoğlu x, Berkay Candan xxx 12, Harrison xx 9, Freimanis xxx 10, Vasiliauskas xxxx 28, Hakan Demirel x, Kairys x 2, McKissic xxx 17
CSM CSU Oradea: Mirkovic xxx 15, Zeno xxx 21, Mandache xx 10, Petrisor x, Lucic xx 8, Nicoara xx 6, Denilson xx 11, Tibirna xx 11, Pasalic x, Nicolescu x
1. Periyot: 30-19 (Muratbey Uşak lehine)
Devre: 58-44 (Muratbey Uşak lehine)
3. Periyot: 80-66 (Muratbey Uşak lehine)
Beş faul: Kairys (Muratbey Uşak) Denison (CSM CSU Oradea)
(Ertunç Öztürk /İHA)

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