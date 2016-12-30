30.12.2016 22:43 Muratbey Uşak, Banvit'e konuk oluyor

Spor Toto Basketbol Ligi 13. haftasında Muratbey Uşak deplasmanda Banvit'in konuğu oluyor. Spor Toto Basketbol Ligi 13. haftasında Muratbey Uşak deplasmanda Banvit'in konuğu oluyor.



Geçen hafta evinde TOFAŞ'a kaybeden Uşak ekibi, FIBA liginde de maç olmaması nedeniyle haftayı rahat geçirdi. Takımda Kairys harici sakat ve eksik bulunmazken Banvit deplasmanında galibiyet hesabı yapan Muratbey Uşak Bandırma'ya gelerek maç saatini beklemeye başladı.



Koç Ozan Bulkaz, zor bir deplasmana geldiklerini belirterek; "Yaşadığımız talihsizliklere rağmen seri bir çıkış yakalamak için elimizden gelini yapmaya çalışıyoruz. Kairys bizim için önemli bir oyuncu. 3-4 hafta forma giyemeyecek. Yerini dolduracak transfer çalışmalarımız devam ediyor. Hem lig hem Avrupa için sezon başı yaptığımız rotasyonu tam olarak uygulayamadık. Devreye iyi sonuçlar alarak girmek istiyoruz."

