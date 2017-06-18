Murat Kekilli'den unutulmaz konser

Rock müzik sanatçısı Murat Kekilli, Van'ın Edremit ilçesinde unutulmaz bir konser verdi.

Rock müzik sanatçısı Murat Kekilli, Van'ın Edremit ilçesinde unutulmaz bir konser verdi.

Edremit Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından organize edilen konsere halkın ilgisi büyük oldu. Kendi şarkıları başta olmak üzere birçok sanatçının da eserlerini seslendiren Kekilli, gördüğü ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Van'a geçtiğimiz aylarda geldiğini ve Van'ın hayran kalınması gereken bir şehir olduğunu ifade eden Kekilli, "Bizi sizlerle buluşturan Edremit Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Atıf Çiçekli'ye çok çok teşekkür ediyorum. En büyük alkışı da sayın kaymakamımız hak ediyor. Van'a bir daha ne zaman gelirim bilmiyorum, ama sizler hep kalbimde olacaksınız. Sizler, bizleri çok iyi ağırladınız, Allah sizlerden razı olsun" dedi.

Kekilli, konserinde seyircilerle eğlenceli anılarını da paylaştı. "Bu Akşam Ölürüm", "Unutmak O Kadar Kolay Mı Sandın?", "Unutamam Seni", "Karagözlüm", "Çok Yorgunum" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra çeşitli türküleri de seslendiren Kekilli, gecenin ilerleyen saatlerinde ise alkışlar eşliğinde Vanlılarla vedalaşarak sahneden ayrıldı.

