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Murat Dağı'nda yamaç paraşütü keyfi
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Murat Dağı'nda yamaç paraşütü keyfi

Kütahya'nın Gediz ilçesi Murat Dağı'nda, yamaç paraşütü turizmini başlatmak için uzman ekiplerce yürütülen uçuş denemeleri gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesi Murat Dağı'nda, yamaç paraşütü turizmini başlatmak için uzman ekiplerce yürütülen uçuş denemeleri gerçekleştirildi.
Babadağ Tandem Yamaç Paraşütü eğitmenleri, uçuş denemeleri yapmak üzere geldikleri Murat Dağı'na tam not verdiler.
2 bin 300 rakımlı Murat Dağı Kayak Merkezinde bulunan atlama bölgesine ulaşan ekip üyeleri Şenol Arat, Bora Küçükyılmaz ve Candemir Yılmaz ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. Tekli uçuş ve incelemeler ile meteoroloji verilerini değerlendiren firma ve pilotlarımız ikili uçuşlarını gerçekleştirerek Murat Dağı'nın Yamaç Paraşütüne elverişli olduğunu belirterek tam not verdiler.
İkili uçuşlarda ise Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Murat Dağı Müdürü Hakan Sönmez ve Musa Akay pilotlarla birlikte ilk uçuşlarını gerçekleştirerek bir ilke imza attılar. Uçuşlarda pilotlar iki saat havada kalırken zirveden söbe alana inişler 20 dakika sürdü.
Eğitmen Şenol Arat, uçuştan büyük keyif aldığını vurgulayarak, "Bu bölge küçük düzenlemelerle gayet güzel bir atlama alanı olur. Genel olarak dağlık bir alana sahip ve ova uçuşu da yapılabilir. İlk izlenimlerimiz gayet güzel" diye konuştu.
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