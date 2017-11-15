15.11.2017 15:52 Murat Boz sessizliğini bozdu

Ünlü şarkıcı Murat Boz, villasındaki konuşmalarının yayınlanması hakkındaki şikayetine takipsizlik kararı verilmesi ve Hadise'nin 'böcek' iddiasına ilişkin konuştu. Ünlü şarkıcı Murat Boz, villasındaki konuşmalarının yayınlanması hakkındaki şikayetine takipsizlik kararı verilmesi ve Hadise'nin 'böcek' iddiasına ilişkin konuştu.

Murat Boz Bodrum'daki villasında annesi, sevgilisi Aslı Enver ve abisinin olduğu tatil ortamında seslerinin gizlice kaydedilip yayınlandığını iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Hadise de Boz'un evine böcek yerleştirildiğini söylemişti. Boz'un şikayeti hakkındaysa, "Şöhret sahibi kişilerin belli ölçülerde haklarında çıkan dedikodulara ve özel hayatlarıyla ilgili haberlere katlanmak zorunda olduğu" gerekçesiyle takipsizlik verilmişti.



MURAT BOZ'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili sessizliğini bozan Murat Boz, "'Biz ünlüyüz katlanmak zorundayız, evimizde bile rahat edemeyiz', ok kabul. Peki ya annem? O da ünlü bir şahsın annesi olmasından dolayı kendi evinde yaptığı özel konuşmaların gazetelere yansımasına katlanmak zorunda mı? Bakalım savcı buna ne diyecek!" ifadelerini kullandı.



'BÖCEK' İDDİASI

Hadise'nin 'böcek' iddiasına da değinen Boz, "Ben 'konuşmalarımız kaydedilmiş' dedim, nasıl kaydedildiğini bilmiyorum. Evimin önü sazlık. Fotoğrafların çekildiği yerden seslerimizin kaydedilmesi olanaksız, hatta imkânsız. Bildiğim, konuşmalarımızın birebir gazetelerde yazılmış olması. Ki o konuşmaların dışında birçok özel konu da konuştuk. Ya gizlice sazlıkların içine gizlenilip dinlenilmiş ve kameralara kaydedilmiş ya da yine sazlıkların içinden kulak misafiri olup konuşmalar birebir gazetelere servis edilmiş. Öyle bir lanse ediliyor ki sanki biz evimizin içinde terasımızda bağıra çağıra muhabbet ediyoruz. Zaten savcıdan isteğimiz bu konuşmaların nasıl kayıt altına alındığının da ortaya çıkarılması yönündeydi. Hadise de 'kaydedilmiş' dememden dolayı yanlış anlamış olabilir. Birine 'yalancı' sıfatı yakıştırmak bu kadar kolay olmamalı" dedi.



