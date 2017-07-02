Murat Boz Finike'yi salladı

2. Uluslararası Finike Portakal Festivali'nin dördüncü gününde sahne alan Murat Boz, Finikelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

2. Uluslararası Finike Portakal Festivali'nin dördüncü gününde sahne alan Murat Boz, Finikelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Finike Belediyesi tarafından bu yıl 2'incisi düzenlenen Uluslararası Finike Portakal Festivali, dördüncü gününde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları ve Murat Boz konseri ile devam etti. Finike Limanı içinde yapılan 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamalarına Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Finike İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu, Finike İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, Finike Liman Başkanı Ali Safi, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, çok sayıda vatandaş ile yerli ve yabancı turistler katıldı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen yarışlar ve Flyboard Türkiye Şampiyonu Uğur Piro'nun konseri renkli görüntülere sahne oldu.

Balıkçı teknesi süsleme, çift silindir motor yarışı, 200 metre serbest yüzme, 12 yaş altı 50 metre serbest yüzme yarışı, en uzun süre dipte kalma yarışı, ördek yakalama yarışı, denizden portakal toplama yarışı ve 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamalarının vazgeçilmez etkinliği olan yağlı direkten bayrak alma yarışları düzenlendi. Yağlı direkten bayrak alma yarışmasının kazananı Yunus Özbay, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nun verdiği bin 500 TL'lik ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün verdiği 500 TL'lik para ödüllerinin de sahibi oldu. Diğer yarışmalarda da dereceye giren yarışmacılara çeşitli para ödülleri ve madalya verildi.

1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamalarının ardından sahne alan Murat Boz, Finikeli vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkıları ile Finikeli vatandaşları coşturan ünlü sanatçıya Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Finike Kadın Kooperatifi tarafından üretilen yöresel ürünlerden oluşan bir hediye paketi, mozaik bir tablo ve plaket takdim etti.

Uluslararası Finike Portakal Festivali, bugün "Seninle Evlenir miyim?" isimli tiyatro oyunu ile devam edecek.

