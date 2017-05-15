Murat Boz'dan muhteşem konser!

İstanbul'un en büyük ve kapsamlı açık hava konser alanı TUZLA/Marina Arena, Murat Boz'un muhteşem sahnesi ile kapılarını açtı. Daha önce Justin Timberlack ve Metallica gibi dünya starları için kurulan 450 m2 lik devasa sahnede Soluksuz 2 saat konser veren Boz, izleyenleri adeta büyüldi.

Konserde Janti albümünün yanı sıra MFÖ, Ferdi Tayfur gibi büyük ustalardan da seçmeler yapan Murat Boz Marina Arena'nın açılış konserine gelenleri adeta coşturdu.

Yaklaşık 10.000 kişinin izlediği konserde Murat Boz hayranları, sanatçıya hemen her şarkısında hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Bu gece bu özel sahnede açılışı yapıyor olmaktan dolayı inanılmaz heyecanlı ve mutluyum diyen Boz, Tuzla Marina Arena ve sahiplerine de özellikle sahneden teşekkür etmeyi ihmal etmedi.



SAHNEDE SÜRPRİZ DÜET

Murat Boz'dan Tuzla Marina Arena Açılış konserinde izlemeye gelen sevenlerine bir de sürpriz düet geldi. Murat Boz yıllardır sahnede vokalliğini yapan O ses Türkiye'den keşfettiği DİCLE ile yeni şarkısını birlikte seslendirdi. Aldığı bu destek karşısında Dicle'de sahneden Murat Boz'a duygusal bir konuşma ile teşekkürlerini sundu. İkili şarkı bitiminde sahnede sarılarak duygusal bir poz verdiler.